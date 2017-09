Berghuis één duel geschorst

Steven Berghuis kon na deze overtreding op Jorrit Hendrikx met rood vertrekken (Bron: ANP - Olaf Kraak)

Steven Berghuis is vanwege zijn rode kaart in de verloren topper tegen PSV (1-0) voor één wedstrijd geschorst. Hij pakte zondag twee gele kaarten in Eindhoven, waarna hij door scheidsrechter Björn Kuipers voortijdig naar de kleedkamer werd gestuurd.

De aanvaller mist daarom zaterdag de competitiewedstrijd tegen NAC Breda in De Kuip. Berghuis is wel beschikbaar voor het bekerduel tegen ADO Den Haag van aanstaande woensdag. Alleen wanneer hij tegen PSV een directe rode kaart had gekregen, zou de schorsing van de flankaanvaller ook gelden voor de KNVB Beker.