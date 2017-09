Theo d'Or voor Romana Vrede

De Rotterdamse actrice Romana Vrede heeft de Theo d'Or gewonnen, de prijs voor beste actrice in een dragende rol. Ze kreeg de prijs op het Gala van het Nederlands Theater in de Stadsschouwburg Amsterdam.

De onderscheiding is toegekend voor Vrede's rol in Race, een stuk over racisme van het Nationale Theater.

De Louis d'Or voor beste mannelijke acteur ging naar Hans Croiset voor zijn rol als dementerende man in De Vader.

De toneelprijzen worden jaarlijks uitgereikt door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties.