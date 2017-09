Voor paal

Ook Spijkenissers hebben moeite om hun auto om een lantaarnpaal te draperen

Een lantaarnpaal midden in een parkeervak. Da's niet echt het toppunt van handigheid. Maar bij winkelcentrum Sterrenhof in Spijkenisse is het al bijna een maand het geval.

De paal stond er al toen de parkeerplaatsen bij het winkelcentrum opnieuw werden ingericht. Een aannemer legde het parkeervak er gewoon omheen. Omdat ook Spijkenissers moeite hebben om hun auto om een lantaarnpaal te draperen, heeft de gemeente het bedrijf City Tec drieënhalve week geleden gevraagd om de paal weg te halen. Dat is nog steeds niet gebeurd. Maar er komen andere tijden, verzekert de gemeente. Deze week gaat de paal écht het parkeervak uit.