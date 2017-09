Vergeten Verhalen: de kerk van Oud-Kralingen

De eerste kerk van Kralingen dateert uit ongeveer 1270. Het dorp Kralingen ligt dan nog niet op de huidige plek. Het oude Kralingen ligt aan de Veenweg, een weg die nu niet meer bestaat. Die weg loopt dan parallel aan de 's Gravenweg.

"Die kerk is eigenlijk een heel eenvoudig geval", weet Onno de Wit van de Historische Vereniging Prins-Alexander. "Wat riet, wat plaggen, wat hout. Het dorp zelf stelde natuurlijk ook nog niet zoveel voor." Het gebied waar het oude dorp Kralingen dan ligt, is een veengebied. De inwoners hebben vee, snijden riet en steken turf.

Rond 1500 heeft Kralingen een stenen kerk. Die ligt op de plek van de huidige begraafplaats Oud-Kralingen. Een stukje van die kerk is daar nog te zien, omdat de muren niet helemaal afgebroken zijn. Het is niet bekend hoe die stenen kerk gefinancierd is. "De kerk was belangrijk in de Middeleeuwen, dus iedereen zal z'n steentje bijgedragen hebben", aldus De Wit.

Verdwenen



De kerk moet uiteindelijk weg van die locatie, het hele dorp Kralingen moet worden verplaatst. "Het veen afsteken ten behoeve van turf was een belangrijke bezigheid, maar daar zijn ze eigenlijk een beetje in doorgeschoten", verltelt De Wit. "Er ontstonden watervlakten, de mensen hebben zichzelf de das om gedaan door alles om het dorp heen af te steken".

De inwoners kunnen zich op die plek niet meer in leven houden. Stukje bij beetje wordt Kralingen verplaatst. Ze gaan naar het huidige Kralingen. "Eerste helft 19e eeuw is het dorp in fasen verplaatst".

Hoflaankerk



De kerk van Oud-Kralingen is dus mee verhuist naar het 'nieuwe' Kralingen. "Kerst 1842 was de eerste dienst in de nieuwe kerk, de Hoflaankerk." Het oude kerkgebouw wordt later opnieuw gebruikt.

Delen van de muren worden gebruikt voor een grote grafkelder op de huidige begraafplaats Oud-Kralingen. Die wordt in 1845 aangelgd. "Die grafkelder is nog altijd te bekijken", aldus De Wit.

De Historische Vereniging Prins Alexander heeft over onder meer het dorp Oud-Kralingen een theatervoorstelling gemaakt. De voorstellingen van de Prinsen Polder Parade zijn op 22, 23 en 24 september.

Afbeeldingen: Historische Vereniging Prins Alexander