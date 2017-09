Insluiper in restaurant Dordrechts Museum

Archieffoto

Een man uit Amsterdam heeft zich zondagavond laten insluiten in het restaurant van het Dordrechts Museum. Hij viel in de Art & Dining in slaap. Toen hij zich maandagochtend bewoog, ging het alarm af.

Wat de man van plan was in het restaurant, is niet bekend. Vanuit de Art & Dining is het niet mogelijk om het museum binnen te komen. Ook is niet duidelijk hoe de man zichzelf verstopt heeft kunnen houden.