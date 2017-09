VIDEO: Misverstand ambtenaren leidt tot waterballet Dordtse stoffenmarkt

Een misverstand tussen twee ambtenaren was zondagochtend de oorzaak van het waterballet op de stoffenmarkt in Dordrecht. Op het Statenplein sprong de fontein onverwachts aan, wat leidde tot schade voor enkele standhouders. Binnen de gemeente was niet duidelijk wie precies de fontein zou uitschakelen.

Twee gemeentemedewerkers van dezelfde afdeling waren zaterdagavond in de veronderstelling dat de ander de fontein op het Statenplein zou uitschakelen. Deze staat standaard geprogrammeerd om op zondag aan te slaan. Omdat geen van beiden de tijdklok aanpaste, bleef de fontein spuiten via het oorspronkelijke schema.

Een woordvoerder van de gemeente Dordrecht noemt de situatie 'vreselijk' en zegt direct in gesprek te zijn gegaan met de onderneemster. Op Facebook schrijft de gemeente: "We hebben het schaamrood op de kaken. We hebben al een bos bloemen aangeboden en uiteraard vergoeden we alle schade."

Een bonk papier maché

Vooral een verkoopster van tijdschriften met naaipatronen werd zwaar getroffen door de spontaan spuitende fontein onder haar kraam. Volgens omstanders barstte de vrouw in tranen uit toen ze haar drijfnatte koopwaar langzaam zag veranderen in een bonk papier maché. Dat leed werd nog groter toen er in alle commotie tijdschriften werden gestolen.​

In juni sproeide de fontein ook al de kooplieden van stoffenmarkt nat met schade als gevolg. De organisatie vroeg voor deze editie nadrukkelijk of de fontein was uitgeschakeld en kreeg geruststellend antwoord. De gemeente geeft toe op de hoogte te zijn geweest en spreekt van 'een menselijke fout, waarvan een ondernemer helaas het slachtoffer is geworden.'