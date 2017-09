Dougall: 'Hopelijk kunnen we de beker winnen'

Sparta maakt zich klaar voor het bekerduel tegen RKC Waalwijk. Afgelopen vrijdag verloren de Rotterdammers van AZ (0-2), maar de KNVB Beker biedt de Kasteelclub nieuwe kansen. Dat weet ook middenvelder Kenneth Dougall: "Hopelijk kunnen we de finale halen."

Vorig seizoen kwam Sparta ver in het bekertoernooi. Toen strandden de Rotterdamse club pas in de halve finale na een thuisnederlaag tegen Vitesse. "Een bekerwedstrijd is wat anders", zegt Dougall, die de laatste competitiewedstrijden van Sparta op het middenveld acteerde. "Het bekertoernooi van vorig jaar was fantastisch. Hopelijk kunnen we verder komen en misschien wel de beker winnen. Dat is het doel natuurlijk."

Dougall groeide op in Australië, waar hij veel sporten deed. Zoals cricket, een sport die hij recent met Thomas Verhaar en landgenoot Craig Goodwin speelde: "Ik heb die sport een paar jaar gedaan. Het is leuk om dat met een paar teamgenoten te doen." Wie de beste speler van de selectie is? "Dat moet ik wel zijn, want tijdens die wedstrijd was ik man van de wedstrijd", grijnst Dougall.

'Penalty is trainbaar'

Sparta trainde maandag achter gesloten deuren voor het bekerduel tegen RKC, uitkomend in de Jupiler League. Ondanks dat de Rotterdammers met Roy Kortsmit een penaltykiller in huis hebben, heeft de ploeg van trainer Alex Pastoor geoefend met het nemen van strafschoppen. "Ik hang de theorie aan dat een penalty trainbaar is. Dat betekent dat je altijd traint, niet alleen voor een bekerwedstrijd", aldus Pastoor.