Junior Bep van Klaveren Memorial als kraamkamer van Nederlands boksen

De bokssport heeft in Nederland heel wat moeilijke jaren achter de rug. De sport komt nauwelijks op tv, de bond heeft niet heel veel geregistreerde leden en er zijn maar weinig interessante gala's. Hoewel het de laatste tijd qua prestaties van de nationale toppers iets beter gaat, is de vraag 'is er toekomst voor boksen in ons land?' best actueel.

De Junior Bep van Klaveren Memorial is dé plek om een inschatting te kunnen maken over de toekomst van het boksen in Nederland. Zondag kwamen in de Rotterdamse Maassilo 14 talentvolle tieners in actie tegen leeftijdgenoten uit Ierland. Het was de allereerste jeugd boks-interland ooit in ons land.

Geïnspireerd door het Olympisch zilver van Nouchka Fontijn is het aantal boksende meisjes stijgende. Ook bij de jongens is een lichte groei waar te nemen, wellicht ingegeven door de goede prestaties van Peter Mullenberg en Enrico La Cruz. Net als Fontijn deden zij vorig jaar mee aan de Spelen in Rio de Janeiro.

Kijk hier naar een reportage over de Junior Bep van Klaveren Memorial en zie hoe een boksende jonge meid, haar vader, de directeur van de boksbond én de bondscoach aankijken tegen de toekomst van boksen in Nederland.

De 'grote' Bep van Klaveren Memorial vindt deze maandag plaats, ook in de Maassilo. Bondscoach Hennie van Bemmel zal met een soort Jong Oranje aantreden tegen een selectie uit Denemarken. Beelden van de memorial worden z.s.m. op www.rijnmond.nl geplaatst en zijn dinsdag te zien in het TV Rijnmond Nieuws.