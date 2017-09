Samenvatting: Kater bij TPP na gelijkspel

TPP-Rotterdam zou normaliter tekenen voor een punt tegen FC Marlène, maar toch hielden de Rotterdamse zaalvoetballers een kater over aan het 2-2 gelijkspel tegen de bekerwinnaar. In de laatste minuut scoorde TPP in eigen doel en miste het een penalty. Bekijk hier de samenvatting.

De van FC Eindhoven teruggekeerde Soufian Charraoui was enkele seconden voor tijd verantwoordelijk voor de gemiste strafschop en baalde daar na afloop stevig van. "Ik dacht bij mijzelf dat de bal er echt in zou gaan, maar ik gleed uit. Ik kan het niet met woorden beschrijven. Het is erg jammer."

Charraoui eiste de strafschop op terwijl Wessel Verhaar de aangewezen persoon is om de penalty's te nemen. Trainer Abdul Marbah trekt het boetekleed aan: "Soufian had de bal al in zijn handen en daar ben ik tekortgeschoten. Ik had gewoon moeten zeggen dat Wessel de strafschop moest nemen. Dat heb ik ook net in de kleedkamer gezegd en mijn excuses aangeboden."