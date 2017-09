Feyenoorder Kramer gebeten hond bij analytici

Feyenoord verloor in vier dagen tijd twee wedstrijden op rij en toevalligerwijs scoorde de ploeg van Giovanni van Bronckhorst zowel tegen Manchester City als tegen PSV geen enkel doelpunt. Veel analytici leggen het probleem bij spits Michiel Kramer, die voorlopig de eerste spits is, nu Nicolai Jørgensen geblesseerd is.

In de wedstrijden tegen Manchester City voor de Champions League en tegen PSV werd Kramer in de rust gewisseld. In beide wedstrijden ging het in de tweede helft een stuk beter. Volgens veel analytici had Van Bronckhorst voor een andere tactiek moeten kiezen in deze topwedstrijden nu Jørgensen niet inzetbaar is.

In Studio Voetbal zegt Pierre van Hooijdonk dat spits Michiel Kramer het niveau van Feyenoord niet aankan. In Voetbal Inside steken Rene van der Gijp en Johan Derksen de draak met de lange Rotterdammer. In het FOX-programma 'Dit was het Weekend' is uitgereken dat Kramer in de verloren wedstrijd tegen PSV slechts negen keer de bal heeft aangeraakt.

In FC Rijnmond concludeert Emile Schelvis dat Feyenoord niet kan doorvoetballen met een type Kramer in de spits in de 'grote' wedstrijden. RTV Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel vindt het niet fair om nu massaal Kramer aan te vallen, omdat vooraf bekend was dat Kramer het in topwedstrijden moeilijk heeft. Schelvis en Van Eersel willen Kramer zeker niet afschrijven, omdat Kramer in hun ogen in wedstrijden tegen ADO Den Haag en NAC wel bruikbaar is.