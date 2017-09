Rotterdammer aangehouden voor beroving in trein

Een 36-jarige Rotterdammer is maandagochtend in Haarlem aangehouden door de politie. De man wordt verdacht van beroving in de trein.

De politie kreeg rond 06.00 uur de melding dat er iemand in de trein was beroofd. Op het perron bleek dat de reiziger in zijn slaap was bestolen van zijn tas.

Toen het slachtoffer wakker werd, ging hij op zoek naar de man die tegenover hem had gezeten. Hij kwam hem tegen en vroeg of hij wist waar zijn tas was. De man vertelde dat zijn tas op het toilet lag.

Dat klopte, maar het geld uit de tas was verdwenen. Op het moment dat de deuren sloten, sprong de aangesproken man snel uit de trein.

Daarop trok het slachtoffer aan de noodrem en belde vervolgens 112. Op het perron kon de man, een Rotterdammer, worden aangehouden. Hij is door de agenten overgebracht naar het Haarlemse politiebureau.