Sliedrecht Sport hoopt op sfeer De Stoep in nieuwe hal

De volleybalsters van Sliedrecht Sport spelen hun thuiswedstrijden vanaf dit seizoen in een nieuw onderkomen: De Basis. Afgelopen week werd de moderne sporthal officieel geopend.

Faciliteiten

Facilitair gezien gaat Sliedrecht Sport er flink op vooruit. Met ruimtes voor krachttraining, fysiotherapie en teambesprekingen, meer velden en bovenal een zwevende vloer denkt de club zich fors te kunnen verbeteren.

Het betrekken van de nieuwe hal betekent ook het afscheid van sporthal De Stoep, waar de basis voor de successen van de club werd gelegd. In de kleine, knusse hal, waar de speelsters nog te maken hadden met een betonnen vloer, hing altijd een fantastische sfeer.

Sfeer De Stoep

Bij thuiswedstrijden zat De Stoep vrijwel altijd tot de nok vol met enthousiaste supporters. Met het ontwerpen van de nieuwe sporthal is bewust rekening gehouden met de wens om een dergelijke sfeer wederom te bewerkstelligen.

Van de kleuren het type licht in de hal tot aan de tribunes, die ook in De Basis dichtbij het veld staan: bij alles is nagedacht om de vertrouwde sfeer in stand te houden.