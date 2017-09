Bewoners ontvluchten huis na stank in Rotterdam

Brandweer bij portiekflat. Foto: Jerry Lussenburg

In Rotterdam-Zuid is een onbekend aantal bewoners maandagmiddag iets voor 16.00 uur hun huis ontvlucht door een doordringende chemische geur. In een portiekwoning aan de Sint-Andriesstraat zou in een lege flat gewerkt zijn met een lijmverwijderaar.

Bewoners krijgen van de brandweer het advies om ramen en deuren open te houden. Zij hoeven hun huis niet uit. Toch zijn veel mensen voorlopig naar een wijkgebouw gegaan, aldus een getuige.