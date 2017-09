'Veel hinder tijdens renovatie N3'

Het verkeer op de N3 krijgt het vanaf eind 2019 zwaar te verduren. De Randweg Dordrecht krijgt een grote opknapbeurt en dat levert veel hinder op, verwacht Rijkswaterstaat.

De N3 krijgt onder meer stil asfalt, een nieuwe fundering, energiezuinige verlichting en nieuwe bewegwijzering. Ook wordt de verkeersveiligheid en de doorstroming met de A15 en de A16 verbeterd.

Grote operatie



Rijkswaterstaat, de Drechtsteden, de gemeenten Dordrecht en Papendrecht maakten maandag meer bekend over de onderhoudsplannen.

De N3 wordt tijdens de werkzaamheden in gedeeltes afgesloten. Verkeer wordt dan van de Randweg afgeleid en moet door Dordrecht rijden. Niet alleen automobilisten, maar ook Dordtenaren worden daarom betrokken in de plannen.

"Mensen merken daar veel van. Het is een grote operatie van twee jaar. We doen komende tijd daarom een beroep op automobilisten om oplossingen aan te dragen zoals andere wegen nemen of de auto laten staan", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

'Files blijven'



Omdat de N3 niet wordt verbreed, zullen files ook na de renovatie onvermijdelijk blijven, denkt Rijkswaterstaat. "Het is een erg drukke weg, dus de drukte blijft aandachtspunt", legt een woordvoerder uit. "We moeten dus blijven nadenken over oplossingen."

Volgens Rijkswaterstaat wordt de Randweg niet verbreed, omdat het niet het allerdrukste punt is en omdat het erg duur is.

Snelheid



Een heet hangijzer is de snelheid die na de renovatie op de N3 mag worden gereden. Nu mag op sommige stukken maximaal 80 kilometer per uur worden gereden en op andere stukken 100 kilometer per uur.

De Dordtse gemeenteraad heeft het college gevraagd om de snelheid overal terug te brengen naar maximaal 80 kilometer uur. Maar demissionair minister Schultz van Haegen wil dat niet.

De werkzaamheden duren twee jaar en moeten in 2021 zijn afgerond. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft 60 miljoen euro uitgetrokken voor de renovatie.