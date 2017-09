Gewonde bij schietpartij Rotterdam-Zevenkamp

Foto: MediaTV

Bij een ruzie op het Ambachtsplein in Rotterdam-Zevenkamp is maandagmiddag geschoten. Daarbij is een man gewond geraakt.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving van het Ambachtsplein is afgezet voor onderzoek. De dader is volgens de politie na de schietpartij weggerend.