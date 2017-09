Vergeten verhalen: schoolverzuim vanaf 1901

Kennisgeving na verzuim verzuimformulier verzuimformulier schoolverzuimboekje

De leerplichtwet is in 1901 ingevoerd. Vanaf dat moment wordt er gecontroleerd of kinderen op school zijn. In het Onderwijsmuseum zijn allerlei schoolverzuimboekjes- en formulieren te vinden.

Directeur Tijs van Ruiten van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht: "We hebben in de collectie een schoolverzuimboekje uit 1887. Er is dan nog geen leerplicht maar vanaf het moment kinderen naar gaan, houden de scholen het verzuim wel bij." De leerplicht wordt vanaf 1901 gecontroleerd door leerplichtambtenaren. De school moet bijhouden of leerlingen op school zijn. Als kinderen niet op school komen, dan wordt het doorgegeven aan de ambtenaar. Die gaat vervolgens onderzoeken hoe het zit. "Wij hebben in de collectie een heel leuk archief van de commissie tot schoolverzuim uit Hillegersberg", zegt Van Ruiten. "Daar werden fantastische vragenformulieren gebruikt met bijvoorbeeld de vraag 'zijn de ouders onverschillig voor het onderwijs' of 'of is u iets bekend omtrent de gezinsomstandigheden'. Er werd dus ook naar de sociale kant gekeken." Als reden voor schoolverzuim wordt vaak 'thuis helpen' opgegeven. De formulieren die te vinden zijn in de collectie van het Onderwijsmuseum geven een mooi tijdsbeeld. Ongedisciplineerd gezin

'Moeder helpen', wordt er opgegeven als reden voor het schoolverzuim op één van de formulieren. "Maar moeder liep op straat en het kind reed rond op de fiets", staat er dan bij geschreven weet Tijs van Ruiten. Bij de vraag over de gezinsomstandigheden is ingevuld: 'ongedisciplineerd gezin'. 'Moeder helpen', wordt er opgegeven als reden voor het schoolverzuim op één van de formulieren. "Maar moeder liep op straat en het kind reed rond op de fiets", staat er dan bij geschreven weet Tijs van Ruiten. Bij de vraag over de gezinsomstandigheden is ingevuld: 'ongedisciplineerd gezin'. Als een kind regelmatig niet op school is, kan de leerplichtambtenaar een kennisgeving afgeven. "Ik heb er hier één uit 1962", vertelt van Ruiten. "Het adres van het gezin is 'ongenummerde schuur staande tussen de nummer 173 en 185 op de Bergse Linker Rottekade'. Daar horen ook de formulieren bij van ongedisciplineerd gezin". Passend onderwijs

Tegenwoordig wordt er streng gecontroleerd op schoolverzuim. "Toch is het weer een probleem aan het worden", aldus Van Ruiten. "Sommige kinderen kúnnen niet naar school omdat ze op de ene niet toegelaten worden en op de andere geweigerd. Dat heeft te maken met de invoering van het 'passend onderwijs', waarbij zoveel mogelijk kinderen mee moeten doen in het regulier onderwijs. Daardoor vallen toch een hoop een kinderen buiten de boot." Tegenwoordig wordt er streng gecontroleerd op schoolverzuim. "Toch is het weer een probleem aan het worden", aldus Van Ruiten. "Sommige kinderen kúnnen niet naar school omdat ze op de ene niet toegelaten worden en op de andere geweigerd. Dat heeft te maken met de invoering van het 'passend onderwijs', waarbij zoveel mogelijk kinderen mee moeten doen in het regulier onderwijs. Daardoor vallen toch een hoop een kinderen buiten de boot." Zo'n tienduizend kinderen per jaar verzuimen om deze reden langdurig school. De oud kinderombudsman houdt zich op dit moment met het aanpakken van dit probleem.