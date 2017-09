Rijnmond Nu presenteert maandag met volle mond de uitzending vanuit Rotterdam Ahoy. Het is de vijfde editie van Gastvrij Rotterdam.

Dit is dé horecavakbeurs voor ambitieuze horecaprofessionals en belooft hoogstaande gastronomie. Dus wij gaan proeven!

De beurs is maandag geopend en is nog tot en met woensdag 20 september in Ahoy.

Kom in

culinaire sferen: luister tussen 16:00 uur en 19:00 uur naar Rijnmond NU.