Kinderen uit Vierpolders geven miljoenennota aan Tweede Kamer

Leerlingen in de Tweede Kamer

Het koffertje met daarin de Kindermiljoenennota is maandagmiddag uitgereikt aan de Tweede Kamer. De officiële handeling werd gedaan door zestien leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool De Tiende Penning uit Vierpolders.

De Tweede Kamer kreeg bezoek van in totaal honderd kinderen. De ministers in de dop vonden het 'cool' en 'spannend' om in de 'lekkere stoelen' te zitten.

Eerst werd de miljoenennota overhandigd aan Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie. Daarna beantwoordde hij vragen over hoe het werk er in Den Haag aan toe gaat.

"Wij moesten door een scan heen. Doen alle ministers dat ook elke dag?", vroeg een leerling. "Nee, zij hebben allemaal een pasje en kunnen daarmee naar binnen", antwoordde Bruins.

9.000 leerlingen

De Kindermiljoenennota is samengesteld door bijna 9.000 basisschoolleerlingen. Zij zijn het afgelopen jaar in klassenverband naar Madurodam geweest.

In de Nederlandse miniatuurstad heeft de organisatie ProDemos uitgelegd wat een democratie is. Ook kregen de jongeren de opdracht om op de tablet zelf het geld te verdelen.

De jongere generatie wil het geld uitgeven aan zorg, natuur en het leger.

Bruins: "Kinderen zijn de toekomst en het past goed bij hen dat zij ook denken aan onderwerpen die bij die toekomst horen. De regering doet dat nu niet."