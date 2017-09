Feyenoorders definitief niet welkom in Napels

Het legioen is volgende week dinsdag definitief niet welkom in Napels voor de wedstrijd van Feyenoord tegen Napoli in de Champions League.

Feyenoord heeft maandag van de Italiaanse club een brief ontvangen. Daarin staat dat Napoli geen kaarten mag verkopen aan Nederlanders. Het verbod is opgelegd door het provinciebestuur van Napels. De afgelopen weken hebben de Italiaanse autoriteiten naar de risico's gekeken. Daaruit blijkt dat de ontmoeting tussen het legioen en de fans van Napoli een grote bedreiging kan zijn voor de openbare orde en veiligheid. De clubleiding van Feyenoord laat weten dat zij het in hoge mate betreuren dat de tweede groepswedstrijd in deze competitie niet gesteund kan worden door de eigen aanhang. Door de beslissing van de autoriteiten heeft Feyenoord ook besloten om de reis van de Feyenoord Business Club niet te organiseren. Wel reist er een klein team met officials mee.