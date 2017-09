Nederland wint interland tijdens Bep van Klaveren Memorial

Een volle Maassilo bij de Bep van Klaveren memorial

Nederland heeft tijdens de Bep van Klaveren Memorial de interland gewonnen van Denemarken. Het werd over zeven gevechten: 5-2. In de Maassilo in Rotterdam wonnen namens Nederland onder andere: Mustafa Akraa en Sammy Wagensveld hun wedstrijden.

De memorial werd voor de 24e keer gehouden. Tussen de bokswedstrijden door was er ook aandacht voor entertainment. Het publiek werd getrakteerd op verschillende dansacts en optredens van zangers en zangeressen. Bij de bokswedstrijden ter ere van Bep van Klaveren waren meerdere prominente sporters aanwezig. Zoals judoka Deborah Gravenstijn, die ook een eigen toernooi heeft bij Sporticonen Rotterdam, waaronder het memorial sinds vorig jaar valt. Hierboven kan je het interview met haar bekijken.