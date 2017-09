Vaandrager/Vogeldichtersmuze Hansje de Reuver 70

Rotterdamse dichtersmuze, gelegenheids-fotografe en ega van de onlangs overleden reclametekstenpoëtentaat Frans Vogel Hansje de Reuver bereikte afgelopen weekend de Sweet Seventy ofterwel de respectabele leeftijd van 70.

Dit ging de Rotterdamse incrowd-goegemeente niet onopgemerkt voorbij, want in de nieuwe cafeplek van de uitstek op de hoek Binnenweg/Heemraadsplein zag onder grote belangstelling, Hansjes nieuwe open dicht- en fotobepixelingsboek ad 15 euro per exemplaar het licht, zeg maar.

De immer energieke de Reuver is tussen de - en het bedrijven door onvermoeibaar bezig een heuse Frans Vogel-dichtprijs compleet met bijpassend beeldje en luttel geldbedrag in het leven te roepen.

Kunst en Vaarwerk-beeldhouwer Cor Kraat tekent voor het sculptuurtje.

Onder het overvloedig aanwezige al dan niet ge(de)politiseerde en dito ge(de)motiveerde kunstemakers-/potsebakkersgebroed in het nieuwe addestiekelingencafe Steijn, bevond zich plotsloos ook uwer vloggenist Jfk, die voor onderhavige, enigzins gechaotiseerde impressie, verantwoordelijk mag worden gehouden

Echter toen het over Hansje's oude scharrel Rutger Hauer ging sloeg de publicitaire bereidwilligheid van de timide human-interestfotografe spoorslags om.

Affijn Jfk laat en liet het fijn, voor wat het is en was, zijn in het zondaags overgoten enigzins verdroten cafe Steijn......