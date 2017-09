Ennio Morricone (88) in Ahoy

Componist Ennio Morricone treedt dinsdagavond op in de Rotterdam Ahoy. Hij maakte de soundtracks voor films als 'Once Upon A Time In The West’ en 'The Untouchables’. Ondanks zijn hoge leeftijd blijft de Italiaan overal ter wereld optreden.

De 88-jarige Morricone heeft in zijn lange carrière meer dan 500 soundtracks gecomponeerd en ruim honderd eigen muziekstukken geschreven.



Meesterwerken



Rotterdammer John Bijl is een grote fan van Ennio Morricone. Hij heeft meer dan 120 CD's van de maestro.

Volgens Bijl is het super bijzonder dat Morricone dinsdagavond in Ahoy staat: "De platen die hij op zijn naam heeft staan en zijn oeuvre zijn groot. Dan moet het niet alleen hebben over de westerns, maar ook over de soundtracks van films als 'The Untouchables' en 'The Mission'. Zijn oeuvre is rijkelijk bezaaid met meesterwerken."

John Bijl waardeert Morricone vooral omdat hij zijn muziek uit het hart componeert. "Hij heeft geen restricties, geen culturele remmingen en doet waar hij zelf zin in heeft."

Het concert in Ahoy is onderdeel van Morricone's ’60 Years Of Music Tour’. Er zijn nog kaarten beschikbaar. De show in Ahoy zal de enige show zijn van Morricone in de Benelux.