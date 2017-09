GVVV schakelt FC Dordrecht uit in KNVB Beker

FC Dordrecht heeft de KNVB Beker-wedstrijd tegen GVVV niet in winst kunnen omzetten. In Veenendaal bleek de ploeg uit de Tweede Divisie met 1-0 te sterk.

In Veenendaal kreeg het publiek in de eerste twintig minuten niet echt waar voor zijn geld. Beide ploegen kwamen niet tot kansen, totdat GVVV uit een vrije trap gevaarlijk werd. Den Hartog verlengde een vrije trap, die uiteindelijk naast de goal van Wolters ging.

GVVV was in de fase die daarop volgde wat sterker dan FC Dordrecht, maar kon dat niet uitdrukken in de stand. Na rust kon Dordrecht wel af en toe gevaarlijk worden. Mutzers kopte na vijf minuten bijvoorbeeld op de doelman van de Veenendalers.

Fouten

Even later kreeg GVVV wel een kans op de 1-0. De Graaf kon, na balverlies van Mahmudov, aanleggen, maar Wolters tikte de bal goed over het doel. In de 68e minuut was het weer balverlies van FC Dordrecht wat een kans inleidde. Dit keer was het doelman Wolters zelf die in de fout ging, waardoor Laghmouchi voor een leeg doel kon binnenschuiven.

In de 80e minuut werd het voor 'Dordt' nog erger. Feyenoord-huurling Gustavo Hamer pakte zijn tweede gele kaart. Mede daarom kon Dordrecht niet écht meer aandringen.

Opstelling FC Dordrecht

Wolters; Stankov, Amevor, Alkan, Misidjan; Hamer, Mahmudov, Bakker; Vleugels, Calcan, Mutzers

Scoreverloop

1-0 68' Laghmouchi

bijzonderheden: 80' rood voor Gustavo Hamer (tweede gele kaart)