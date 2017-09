LIVE: FC Dordrecht en BVV Barendrecht in KNVB Beker

Radio Rijnmond doet dinsdag en woensdag verslag van alle KNVB-bekerwedstrijden die de clubs uit onze regio spelen. Dinsdag komen in de eerste ronde Sparta, FC Dordrecht, Barendrecht en Zwaluwen Vlaardingen in actie.

In Radio Rijnmond Sport is dinsdag tussen 18.00 uur en 22.00 uur het liveverslag te horen van RKC Waalwijk-Sparta (18.30 uur), GVVV-FC Dordrecht (19.45 uur) en BVV Barendrecht-Go Ahead Eagles (19.45 uur). Zwaluwen Vlaardingen-FC Den Bosch gaat al om 17.00 uur van start. De eerste helft van dat duel hoor je in het radioprogramma Rijnmond Nu.

Woensdag is Radio Rijnmond Sport er van 18.00 uur tot 23.00 uur met Feyenoord-ADO Den Haag (20.45 uur), Excelsior-Heerenveen (19.45 uur) en VV Capelle-Roda JC (17.00 uur).

Opstelling FC Dordrecht

Wolters; Stankov, Amevor, Alkan, Misidjan; Hamer, Mahmudov, Bakker; Vleugels, Calcan, Mutzers

Scoreverloop

Opstelling BVV Barendrecht

Van Splunter, Aarts, Monster, Van Dijk, Jongman, Eekman, Navajas Sanchez, Esajas, Van Deelen, Khaldi, Salem

Scoreverloop

1-0 '14 Esajas1-1 '30 Langedijk