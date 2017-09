Rechters bekijken woning van fatale schietpartij Crooswijk

De Rotterdamse rechtbank heeft maandagavond een schouw in en rond een bovenwoning aan de Crooswijkseweg gehouden. In juli vorig jaar vond daar een dodelijke schietpartij plaats, waarbij een 35-jarige man om het leven kwam. Drie rechters en de officier van justitie wilden zelf de plek zien waar de fatale overval gebeurde.

Persrechter Vincent de Winkel: "Ze wilden zelf bekijken hoe groot de woning is en wat je ziet vanaf het balkon. De eigen waarneming van de rechters is heel belangrijk in deze zaak om de getuigenverklaringen te kunnen beoordelen."

De verklaringen zijn belangrijk in deze zaak, omdat de verhalen niet met elkaar overeenstemmen. De verdachten - vier Amsterdammers - beroepen zich grotendeels op hun zwijgrecht.

Wat de schouw heeft opgeleverd, is niet bekendgemaakt. De rechtszaak gaat dinsdag verder. Justitie maakt dan de strafeis bekend.