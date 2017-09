Ruim dertig molenaars uit Molenwaard vormen erehaag op Prinsjesdag

Zevenendertig molenaars uit Molenwaard reizen dinsdag af naar Den Haag voor de viering van Prinsjesdag. Het is niet zomaar een groepsuitje; ze maken deel uit van de erehaag die wordt gevormd door militairen en 200 burgers. Burgerdeputatie wordt dat ook wel genoemd.

Molenaar Alex van der Perk heeft er veel zin in: "Als we gaan, maken we er ook meteen een leuk dagje van. Na alle officiële bijeenkomsten maken we een boottocht en gaan we via de rivieren terug naar huis."

Trots

Het Koninklijk Huis kiest elk jaar een provincie uit die de burgerdeputatie mag verzorgen. Dit jaar is Zuid-Holland de uitverkoren provincie. Commissaris van de Koning Jaap Smit liet zijn keuze vervolgens vallen op de pittoreske gemeente Molenwaard om een groep burgers te selecteren voor het festijn.

Voor Molenwaard, dat in 2019 fuseert met Giessenlanden, is het daarmee de eerste en ook meteen de laatste keer. Burgemeester Dirk van der Borg in ieder geval apetrots op zijn molenaars. "Het is een eer voor de gemeente Molenwaard om een groep inwoners af te mogen vaardigen voor de burgerdeputatie tijdens Prinsjesdag."

Langs de route van de Glazen Koets zijn nog meer mensen uit de regio verzameld: