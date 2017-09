Oudste skelet van Nederland 'Trijntje' te zien in Openluchtmuseum

Reconstructie van Trijntje

Het skelet dat in 1997 werd opgegraven bij Hardinxveld-Giessendam is vanaf vrijdag te zien in het Openluchtmuseum in Arnhem. De botten van de vrouw werden ontdekt bij de aanleg van de Betuwelijn. Ze kreeg daarom een toepasselijke naam: Trijntje.

Het Openluchtmuseum laat Trijntje zien in de grote tentoonstelling Canon van Nederland, die bestaat uit tien tijdvakken, te beginnen bij de prehistorie. Dat was de tijd waarin Trijntje leefde. De vondst van de vrouw leidde twintig jaar geleden tot veel opwinding. Lange tijd waren experts ervan uitgegaan het westen van het land in de Midden-Steentijd onbevolkt was. Door Trijntje kantelde dat beeld. De vrouw heeft waarschijnlijk in een groep van jagers en vissers op een donk, een soort rivierduin, gewoond. Bij haar graf werden ook een kano en het skelet van een hond gevonden. De afgelopen jaren lag Trijntje in dozen in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Niet alleen omdat de botten daar uitvoerig werden onderzocht, maar ook omdat het skelet in nogal fragiele staat was.