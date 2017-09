Heethoofd lost schot bij verkeersruzie

Een verkeersruzie in Rotterdam-Crooswijk is maandag flink uit de hand gelopen. Er werd gevochten en er viel zelfs een schot.

Twee automobilisten en een bijrijder kregen het in het Kralingse Bos met elkaar aan de stok. Op de Boezemstraat stapten ze uit om te vechten. Een van de bestuurders loste vervolgens een schot. Niemand raakte gewond.

De politie heeft een 34-jarige Rotterdammer opgepakt en is nog op zoek naar de andere vechtersbazen.

Agenten hebben tijdens hun onderzoek in een tuin aan de Vleeshouwerstraat een vuurwapen gevonden. Het is niet bekend of dit het wapen is dat bij de ruzie werd gebruikt.

Waarom de inzittenden van de twee auto's precies ruzie met elkaar kregen, is ook nog onduidelijk.