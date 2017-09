Justitie eist tien tot vijftien jaar cel tegen verdachten fatale schietpartij Crooswijkseweg

Justitie heeft tien tot vijftien jaar cel geëist tegen vier verdachten van een dodelijke schietpartij in Rotterdam. Volgens de officier van justitie eisten de overvallers geld en drugs. Een van de bewoners van de woning in Crooswijk werd door een kogel geraakt en overleed op het balkon.

De overvallers komen uit Amsterdam. Zij ontkennen en beroepen zich op hun zwijgrecht. De hoogste straf, vijftien jaar cel, wordt geëist tegen een 24-jarige man. Hij zou ook betrokken zijn geweest bij een gewapende overval in Maastricht, op de woning van een juwelier. Dat was een week voor de schietpartij in Crooswijk. Justitie noemt deze verdachte gewetenloos.

Tegen de andere verdachten is tien jaar cel geëist. Drie verdachten worden door de Amsterdamse politie gerekend tot de 'Karel Doormangroep.' Die zorgt al langere tijd voor overlast in de hoofdstad. Deze verdachten hebben een fiks strafblad voor inbraken en gewapende overvallen.

Heroïne

Het bewijs tegen het viertal bestaat uit telefoonverkeer, twee gehuurde auto's en camerabeelden. Daaruit blijkt volgens justitie dat zij midden in de nacht urenlang rond het pand liepen waar later de schietpartij was.

Justitie toonde tijdens de zitting op dinsdag een uitgebreide computeranimatie, waarop de bewegingen van de verdachten te zien waren.

Justitie:"Op de beelden zien we dat er verder niemand op straat liep. Het moeten wel deze mannen zijn, die de overval hebben gepleegd. Zij zijn doelbewust vanuit Amsterdam naar Rotterdam gekomen, omdat zij wisten dat er wat te halen viel."

Een van de verdachten is afgeluisterd, toen hij met zijn broer belde. "Ik was samen met een paar hoerenzoons op straat. Ze hebben hem vermoord. Het is een groot probleem."

Waarschijnlijk is de overval mislukt. De bewoners van het pand aan de Crooswijkseweg hebben een pakket met heroïne weggegooid. De harddrugs werden vlakbij in een plantenbak teruggevonden.

Laf



Justitie hekelde de zwijgende houding van de verdachten. "Zij hadden de brutaliteit om een woning binnen te vallen, maar zijn te laf om hun verantwoordelijkheid te nemen."

Hoofdverdachte Hicham E. merkte nog wel op dat het niets zegt dat zijn telefoon in Rotterdam is aangestraald. "Ik kom er vaak. Het lijkt op Amsterdam."

Hij werd onmiddellijk door de rechter gecorrigeerd:"Nu gaat u de verkeerde kant op. Rotterdam is écht anders dan Amsterdam."

De Rotterdamse rechters zijn maandagavond zelf gaan kijken op de Crooswijkseweg, om de verklaringen van getuigen te kunnen beoordelen. Een dergelijke 'schouw' komt niet vaak voor.

De rechtbank doet vermoedelijk over twee weken uitspraak.