Berghuis, Toornstra en Vilhena in voorlopige selectie Oranje

Bondscoach Dick Advocaat heeft de Feyenoorders Steven Berghuis, Tonny Vilhena en Jens Toornstra opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de belangrijke WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Zweden op 7 en 10 oktober.

In de groep van 35 man is ook plaats voor de geblesseerde Rotterdammer Robin van Persie. Opmerkelijk is ook de aanwezigheid van Klaas Jan Huntelaar die sinds kort weer een basisplaats heeft bij Ajax.

De complete voorlopige selectie: Nathan Aké (Bournemouth), Ryan Babel (Besiktas), Donny van de Beek (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Daley Blind (Manchester United), Jasper Cillessen (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting CP), Eljero Elia (Başakşehir), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Marco van Ginkel (PSV), Klaas Jan Huntelaar (Ajax), Wesley Hoedt (Southampton), Daryl Janmaat (Watford), Vincent Janssen (Fenerbahçe), Davy Klaassen (Everton), Jeremain Lens (Besiktas), Matthijs de Ligt (Ajax), Jürgen Locadia (PSV), Bruno Martins Indi (Stoke City), Robin van Persie (Fenerbahçe), Quincy Promes (Spartak Moskou), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Karim Rekik (Hertha BSC), Arjen Robben (Bayern München), Wesley Sneijder (OGC Nice), Maarten Stekelenburg (Everton), Kevin Strootman (AS Roma), Kenny Tete (Olympique Lyon), Jens Toornstra (Feyenoord), Joël Veltman (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord), Stefan de Vrij (Lazio Roma), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jeroen Zoet (PSV).