Troonrede: meer mensen moeten profiteren van economische voorspoed

Het gaat stukken beter met ons land dan in 2012, toen het huidige demissionaire kabinet aantrad. Maar meer mensen moeten profiteren van de economische voorspoed. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in de Ridderzaal, waar hij de Troonrede voorlas.

"Het fundament onder Nederland is de afgelopen jaren sterker geworden", zei de koning. "Meer mensen hebben een baan, meer mensen kopen een huis en ondernemers investeren meer. Er is sprake van een bloeiende economie en een gezonde schatkist."

Maar niet iedereen profiteert daarvan, zei het staatshoofd. "Er zijn nog steeds mensen die moeite hebben om iedere maand de huur te betalen en rond te komen of die zich zorgen maken over hun baanzekerheid."

De economie groeit naar verwachting volgend jaar met 3,3 procent en in 2019 met 2,5 procent. In de Troonrede staat dat alle groepen - ook sociale minima en ouderen - in 2018 in elk geval hun koopkracht behouden.

Extra geld

De troonrede was dit jaar minder specifiek dan voorgaande jaren, omdat er nog steeds geen nieuwe regering is geformeerd. "Dat Prinsjesdag dit jaar plaatsvindt in een tijd van kabinetsvorming betekent dat terughoudendheid geboden is bij het indienen van nieuwe voorstellen", zei de koning. "Dat ontslaat de regering niet van de plicht te doen wat in het landsbelang is. Bijsturing is altijd nodig om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen."

Het demissionaire kabinet trekt extra geld uit voor verpleeghuizen, basisschoolleerkrachten en veiligheid. De koning verzekerde ook dat het kabinet de Groningers die schade hebben geleden door de aardgaswinning niet vergeet.

Voorafgaand aan de troonrede maakten koning Willem-Alexander en koningin Máxima een rijtoer door Den Haag, waar dit jaar extra scherpe veiligheidsmaatregelen waren genomen.