Weinig concrete troonrede

Dit jaar extra scherpe veiligheidsmaatregelen in Den Haag

In de Ridderzaal in Den Haag heeft koning Willem-Alexander de troonrede voorgelezen. Hij deed dat voor de vijfde keer. Bijzonder is dat er nog steeds geen nieuw kabinet is. Dat maakte de rede van de koning een stuk minder specifiek.

"Dat Prinsjesdag dit jaar plaatsvindt in een tijd van kabinetsvorming betekent dat terughoudendheid geboden is bij het indienen van nieuwe voorstellen", zei de koning. "Dat ontslaat de regering niet van de plicht te doen wat in het landsbelang is. Bijsturing is altijd nodig om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen." Voorafgaand aan de troonrede maakten koning Willem-Alexander en koningin Máxima een rijtoer door Den Haag, waar dit jaar extra scherpe veiligheidsmaatregelen zijn genomen.