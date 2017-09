Vrouwen van Rotterdam-Zuid weer op de fiets

Nederland is een echt fietsland, maar dit geldt niet overal. Uit een mobiliteitsenquête van de gemeente Rotterdam blijkt dat 52 procent van de inwoners van Rotterdam-Zuid de pedalen helemaal nooit raakt. Het gaat vooral om vrouwen.

Om daar verandering in te brengen zijn verschillende organisaties, waaronder de Fietsersbond, een project gestart. In wijken als Lombardijen en de Afrikaanderwijk zijn gratis fietslessen voor vrouwen.

Ferry Chrispijn van diversiteitsorganisatie Sezer: "We zagen dat kinderen overal naar toe kunnen, maar dat de moeders daar meer moeite mee hebben. Daar wilden we een oplossing voor vinden en het simpelste is dan om mensen aan het fietsen te krijgen."

Sezer is de Fietsersbond dankbaar. "Die heeft het cursusmateriaal gemaakt en onze veertien trainers opgeleid, waaronder Hebba die hier vandaag meehelpt."

Hebba heeft het fietsen zelf geleerd toen ze in Nederland aankwam. "Je kunt je veel makkelijker verplaatsen op de fiets en het is goedkoper dan het openbaar vervoer."

De organisatie hoopt dat het enthousiasme voor de fiets zich als een olievlek verspreidt. "Het zou mooi zijn als er op iedere locatie iemand in de groep zit die over een tijdje besluit om zelf ook les te gaan geven."