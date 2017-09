Man valt in schip Hendrik-Ido-Ambacht

Aan de Veersedijk in Hendrik-Ido-Ambacht is dinsdagmiddag een man gewond geraakt toen hij in het ruim van een binnenvaartschip viel. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten hadden wat moeite om het slachtoffer uit het ruim van het schip te krijgen, maar uiteindelijk lukte het om de man aan wal te krijgen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is de man naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend wat er misging en hoe het met de man gaat.