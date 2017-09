Haps: 'Feyenoord wil de beker winnen'

Met twee nederlagen op rij op zak begint Feyenoord woensdagavond aan het bekertoernooi met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Toch gaat Ridgeciano Haps voor het hoogst haalbare. "Elke duel moeten we winnen om door te komen en de doelstelling is om de beker te winnen."

Haps hoopt woensdagavond weer in de basis te staan nadat hij zondag tegen PSV zijn rentree in de startopstelling. De linksback moest drie weken toekijken door een knieblessure. "Ik voelde wel wat terugslag na de wedstrijd. Ik ben er toch bijna een maand uit geweest, maar het gaat goed met mij."

In tegenstelling tot zijn ploeggenoten Berghuis, Vilhena en Toornstra hoorde Haps dinsdag dat hij niet in de voorselectie van het Nederlands elftal zit voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden in oktober. En dat terwijl de linksbackpositie niet de sterkst bezette positie is van Oranje."Natuurlijk hoopte ik erop, maar ik ben er bijna een maand uit geweest. Dus het was wel te verwachten."