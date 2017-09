Lantaarnpaal weg uit parkeervak

De paal stond er al toen de parkeerplaatsen werden verbouwd

De lantaarnpaal die bij winkelcentrum Sterrenhof in Spijkenisse midden in een parkeervak stond, is verplaatst. Goed nieuws voor automobilisten dus: ze kunnen er nu weer gewoon parkeren.

Een maand geleden werden de parkeerplaatsen bij het winkelcentrum opnieuw ingericht en daarbij tegelden de stratenmakers simpelweg om de lantaarnpaal heen. CityTec heeft de paal dinsdag een meter opgeschoven. Het duurde zo lang omdat de werklui niet eerder konden.