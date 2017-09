Franse politie pakt tweede verdachte schietpartij Ommoord op

Een 24-jarige man uit Capelle aan den IJssel is als tweede verdachte aangehouden voor een schietpartij op de Paardebloem in Rotterdam-Ommoord. Daarbij overleed de 21-jarige Parsa Maboud uit Zoetermeer. De Capellenaar werd opgepakt door de Franse politie: hij was op de vlucht geslagen.

Het is de tweede arrestatie in het onderzoek. Op 28 juni werd de eerste verdachte opgepakt in Hongarije. Deze 24-jarige Rotterdammer is inmiddels in Nederland en zit nog steeds vast.

Slachtoffer

De schietpartij was op 28 mei dit jaar. De eerste meldingen van het schietincident kwamen rond 22.15 uur binnen. De hulpdiensten waren er snel bij en probeerden hem nog te reanimeren, maar het 21-jarige slachtoffer was al overleden aan zijn verwondingen. Toen de daders de aanval op hem openden, was hij met vrienden aan het barbecueën.

Parsa deed aan rappen. Hij werd begin dit jaar bekend door een veelbekeken youtube-filmpje, waarin hij de vraag beantwoordde: 'Waar mag jouw dochter niet mee thuiskomen?'.

Vluchtauto

De politie zette direct een zoekactie op in de buurt van het incident maar de daders werden niet meer gevonden. Wel vonden agenten een lege vluchtauto op de Zernikeplaats. De auto was beschadigd, omdat de bestuurder tijdens zijn vlucht op de Wasbloem een schuurtje had geramd.

Uit onderzoek kwam naar voren dat de auto gehuurd was. Dat leidde al snel naar de identiteit van een van de twee verdachten. Onderzoek aan de auto leidde tot de tweede verdachte.

De man is nog niet terug in Nederland, maar de overlevering vanuit Frankrijk is in gang gezet. Over de aanleiding voor de schietpartij zegt de politie: "Het slachtoffer had veel vijanden en er waren veel ruzies in het criminele circuit." Naar de exacte aanleiding wordt volgens een woordvoerster nog steeds onderzoek gedaan.