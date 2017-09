Personele problemen in aanval Excelsior

De training van Excelsior

Excelsior heeft woensdagavond in het bekerduel met SC Heerenveen een tekort aan voorhoedespelers. Zakaria El Azzouzi is de enige fitte aanvaller in de selectie. Jinty Caenepeel, Mike van Duinen en Stanley Elbers zijn niet of slechts voor een deel inzetbaar.

Caenepeel is ziek, Elbers nog steeds geblesseerd en Van Duinen maakte afgelopen weekend pas zijn rentree als invaller in de competitiewedstrijd tegen SC Heerenveen. Trainer Mitchell van der Gaag mist ook verdediger Jeffry Fortes met een bovenbeenblessure en de geschorste Jurgen Mattheij. Beide ploegen stonden zaterdagavond nog tegenover elkaar in de competitie en toen won SC Heerenveen met 2-1.