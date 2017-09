Rijnmond Nu ietsje korter vanwege KNVB-bekerwedstrijden!

Rijnmond Nu is dinsdag een uurtje korter dan normaal. Dit vanwege de KNVB-bekerwedstrijden die 's avonds worden gespeeld. Rijnmond Nu wordt overgenomen door Radio Rijnmond Sport en zendt de wedstrijden vanaf 18:00 uur live uit.

Rijnmond Nu is er uiteraard wel van 16:00 tot 18:00 uur met het laatste nieuws en de achtergronden!

