Urenlange storing bij metro's Capelsebrug

De storing geldt voor metrolijnen A, B en C.

Tussen de stations Kralingse Zoom en De Terp rijden dinsdag vanaf ongeveer 14:30 uur geen metro's. Dit vanwege een stroomstoring in de bovenleiding bij station Capelsebrug.

Ook op de A- en B-lijn waren problemen, maar rond 18:30 uur reden deze metro's weer volgens dienstregeling: die storing heeft bijna vier uur geduurd.

Omreizen

Reizigers richting De Terp moeten reizen met pendelbussen van de RET. Deze worden nog ingezet tot het einde van de dienstregeling dinsdagavond.

Bij Capelsebrug waren werkzaamheden. Reizigers hadden daardoor al een extra overstap, maar moeten vandaag dus met de bus in plaats van met de metro tussen Kralingse Zoom en De Terp. De bussen stoppen bij elke metrohalte.

Reizigers richting Schiedam Centrum werd geadviseerd terug te reizen naar station Schenkel, om vandaar verder te reizen met metrolijnen A of B. De metro's stopten niet op station Capelsebrug: reizigers moeten vanaf Kralingse Zoom een halte terugreizen. Dit was om 18:30 uur voorbij.

Na de spits

De storing ontstond omstreeks 14:30 uur, waardoor metro's stil kwamen te staan op station Capelsebrug. Ook in de spits hadden reizigers nog last van de vertraging.

Volgens RET duurt het zo lang omdat het lastig is de storing te verhelpen: "Het is altijd afwachten. Soms zit het mee, soms zit het tegen en in dit geval gaat het helaas wat langer duren. Reizigers moeten nog rekening houden met extra reistijd."