Nederlandse in Napels: 'Deze stad laat je leven'

Deze week wordt het televisieprogramma 7 Minuten omgedoopt tot FC Reismond, dat geheel in het teken staat van het duel tussen Napoli en Feyenoord in de Champions League. Frank Stout reisde namens Rijnmond Sport naar Napels en maakte een aantal televisiereportages.

Het Legioen is niet welkom in stadion San Paolo. Behalve de wedstrijd van hun favoriete club missen de Feyenoord-supporters ook een prachtige stad. Dat is de mening van Iris de Brouwer, die al twaalf jaar in het zuiden van Italië woont.

In de tweede aflevering van FC Reismond vertelt de Nederlandse verslaggever Frank Stout over het bijgeloof van de Napolitaan en laat ze de onontdekte Spaanse wijk zien.