Wat wordt het meest gastvrije theater van Nederland?

Veertig theaters in Nederland zijn genomineerd voor de titel ‘Meest gastvrije theater van Nederland’. In onze regio staan er zeven op de lijst van de ANWB.

Zeven genomineerden

Het gaat om het Oude én het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam, Theater aan de Schie in Schiedam, Theater De Stoep in Spijkenisse, Theater Het Kruispunt in Barendrecht, het BREStheater in Brielle en CC Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht. Vorig jaar was De Goudse Schouwburg de grote winnaar.

Meest gastvrij

De theaters zijn verdeeld in vier categorieën, gebaseerd op de grootte van de gemeente. In elke categorie worden gouden, zilveren en bronzen prijzen uitgereikt. Het theater met de allerhoogste score wint de titel ‘Meest gastvrije theater van Nederland’.

Stemmen

ANWB-leden konden stemmen op hun favoriet en beoordeelden de theaters op bereikbaarheid, horeca, prijsniveau, sfeer en uitstraling, het zitcomfort, het zicht op het podium en het aanbod van voorstellingen.

Op 4 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt.