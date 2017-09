Schiedamse Stella wint Miss Nederland-verkiezing

De Schiedamse Stella Buter is verkozen tot Miss Nederland 50+. De verkiezing was op de 50Plusbeurs in Utrecht.

Stella had zichzelf aangemeld via Plus Magazine. "Ik had mezelf dit jaar een aantal doelen gesteld, waarvan er eentje was om wat vaker uit m'n comfortzone te komen en dit leek me wel leuk."

In het dagelijks leven is de 61-jarige Buter maatschappelijk werker in Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Ze helpt medewerkers met privéproblemen en geeft hen begeleiding in het omgaan met werkdruk. Ook geeft ze workshops over het voorkomen van verzuim op de werkvloer.

637 deelnemers

In totaal hadden 637 mensen zich aangemeld voor de verkiezing. Tijdens de finale waren er nog zes kandidaten over. Er bleek weinig animo onder de mannen: er waren slechts negentien aanmeldingen. "Ik had me ingeschreven en heel lang niets gehoord, totdat ik ineens te horen kreeg dat ik bij de laatste zes hoorde. En vandaag hebben ze mij dan gekozen als winnaar!"

Ze weet niet precies waarom zij gewonnen heeft, daar blijft ze heel bescheiden onder en vindt ze moeilijk om te zeggen, maar ze vermoedt dat het iets te maken heeft met uitstraling.

Model

Als winnares van de verkiezing krijgt Buter een fotoshoot en wordt ze ingeschreven bij een modellenbureau. Ze hoopt daar wat leuke klussen te kunnen doen als 60+-model.