Aboutaleb leeft mee met Amsterdamse burgemeester

Het is een van de tradities op Prinsjesdag: de burgemeesters van de vier grote steden die op een verhoging zwaaien naar de koets met het koninklijk echtpaar. Uit respect voor de zieke Amsterdamse burgemeester Van der Laan deden de andere burgemeesters dat dit jaar soberder."Uit respect voor hem en om duidelijk te maken dat hij wordt gemist."

Eberhard van der Laan legde maandag zijn werk neer, omdat hij volgens zijn artsen is uitbehandeld. Hij lijdt al langere tijd aan longkanker.

"We leven intens met hem mee, volgens mij leeft heel Nederland mee", zegt de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. "Zeven jaar stonden we op een kleine verhoging met plezier naar de majesteit te zwaaien." Na een kleine stilte vervolgt Aboutaleb: "Hij is er niet bij. Het is als een lijf waar één been aan ontbreekt."

Goede relatie

Aboutaleb heeft een goede relatie met Van der Laan. "Wij hebben regelmatig sms-contact en ik ben onlangs bij hem langsgeweest voor een lang gesprek. Dan is hij gewoon de burgemeester van Amsterdam, maar wel een met een slopende motor in zijn lichaam."

De Rotterdammer noemt het gesprek met zijn Amsterdamse collega heel waardevol.

Werkgelegenheid

Aboutaleb reageerde ook op de Troonrede van dit jaar. De Rotterdamse burgemeester maakte vooral duidelijk benieuwd te zijn naar de plannen van een nieuw kabinet, met name als het gaat over werkgelegenheid. In Rotterdam kunnen genoeg banen worden gecreëerd, zegt Aboutaleb.

"Als je met het isoleren van woningen aan de slag gaat, betekent dat werkgelegenheid, als je woningen gaat bouwen: werkgelegenheid. En Rotterdam heeft de ambitie om 50.000 woningen te bouwen", aldus Aboutaleb.

'

Weinig stad'

Ook de Rotterdamse wethouder Visser reageerde op de Troonrede: "Het woord stad is niet veel gevallen, stedelijke ontwikkeling ook niet."

Visser richt zich, net als Aboutaleb, ook vooral op een nieuw kabinet: "De begroting die hier is gepresenteerd, is voor komend jaar, maar daar kan een nieuw kabinet van alles aan wijzigen."

De wethouder hoopt dat een volgend kabinet zich vooral gaat bezighouden met bereikbaarheid en duurzaamheid, en hij wil de nieuwe bewindslieden zo snel mogelijk naar Rotterdam halen.