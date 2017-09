Zwaluwen uitgeschakeld in bekertoernooi

V.V. Zwaluwen is dinsdagmiddag uitgeschakeld in de KNVB Beker. Tegen FC Den Bosch werd het in Vlaardingen: 2-3.

Zwaluwen begon de wedstrijd goed. De eerste schotkans was voor de ploeg van Oscar Biesheuvel, maar Scholman schoot naast. 0-0 bij rust

Voor rust kwamen de Vlaardingers niet in de problemen tegen FC Den Bosch. De ploegen zochten daarom met 0-0 de kleedkamers op. Na rust kreeg Zwaluwen opnieuw de eerste kans. Gilet legde af op Justin van Mullem, maar zijn schot was te zacht.

Ondanks Zwaluwen over heel de wedstrijd gezien meer kansen kreeg, was het FC Den Bosch die op voorsprong kwam. In de 52e minuut kopte verdediger Bart Biemans de Bosschenaren op 0-1. Zo'n tien minuten verder kreeg Zwaluwen zelf een kans op 1-1, maar kreeg het op de tegenaanval een penalty tegen. Bummel benutte die penalty en zette twaalf minuten voor tijd Den Bosch ook nog op 0-3. Toch kreeg Den Bosch nog meer dan alleen de aansluitingstreffer van Ricardo Merrelaar, die goed binnen kopte. In de laatste minuut mocht Jesper Gudde namelijk aanleggen van elf meter: 2-3. Zwaluwen had vervolgens te weinig tijd om nog aanspraak te maken op een verlenging. Opstelling Zwaluwen

Van Tienen; Nijgh, Krzanric, Van Dorp, Van Rijn; Hofman, Gudde; Mullem, Scholman, Gilet; Merrelaar Scoreverloop

0-1 52' Bart Biemans

0-2 60' Blummel (strafschop)

0-3 78' Blummel

1-3 85' Merrelaar

