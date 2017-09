Sparta verliest van RKC in KNVB Beker

Sparta heeft dinsdagavond verloren van RKC Waalwijk. In het KNVB Bekertoernooi verloor het in het Mandemakers Stadion in Waalijk met 1-0. Seys maakte het doelpunt voor RKC, nadat hij nét in het veld stond.

De eerste helft gaf voor Sparta nog weinig reden tot paniek. De Rotterdammers hadden het meest de bal en hadden in de beginfase misschien wel een penalty moeten hebben. Robert Mühren probeerde in minuut acht Sparta vervolgens op voorsprong te schieten, maar zijn schot werd aangeraakt en trof geen doel.

Kans op kans

Zeven minuten voor rust was er opnieuw een kans voor de ploeg van Alex Pastoor. Craig Goodwin gaf vanaf de linkerkant voor op Brogno, maar de Belg raakte de bal helemaal verkeerd. Robert Mühren kreeg even later de grootste kans van de wedstrijd. Hij liep recht op keeper Vaesse af en probeerde die doelman met een wippertje te verslaan. Dat lukte niet en daarom gingen de ploegen zonder doelpunten de rust in.

RKC scoort wel

RKC kreeg in de tweede helft steeds meer geloof in een goed resultaat en kreeg wat mogelijkheden op de 1-0. In de 63e minuut was het zelfs raak voor de ploeg van Peter van den Berg. Dylan Seys stond koud in het veld toen hij vanaf de linkerkant de bal voor zijn voeten kreeg. Hij benutte die kans door de bal via de binnenkant van de paal binnen te schieten.

Sparta kwam nog wel dichtbij de gelijkmaker via een aantal hachelijke situaties. Maar onder andere Robert Mühren en Deroy Duarte konden niet profiteren.

Opstelling Sparta

Kortsmit; Holst, Vriends, Chabot, Marfelt; Dougall, Spierings, Mühren; Brogno, Ache, Goodwin

Scoreverloop

1-0 64' Seys