Zestig tips over gevonden babylijkje Rotterdam-Zuid

De politie heeft zestig tips binnengekregen over het dode baby'tje dat op 3 augustus werd gevonden op de Antoine Platekade op de Kop van Zuid in Rotterdam. De moeder van het jongetje is nog steeds spoorloos.

Het babylijkje werd gevonden in een plantenbak. Bekend is dat het kindje op 24 juli niet meer leefde, dat het lichaampje op 29 juli in het plantsoen lag en op 3 augustus is gevonden.

Uit onderzoek blijkt dat het kindje voldragen was en dat zijn moeder uit Zuidoost-Azië komt. Dat sluit volgens de politie niet uit dat de vrouw gewoon in Nederland woont of bijvoorbeeld op een cruiseschip werkt.

De politie laat weten dat er binnenkort een respectvol afscheid zal komen voor het baby'tje: een besloten bijeenkomst waarbij in kleine kring afscheid genomen kan worden van het jongetje. Een deel van de spullen die als herdenking en steun zijn achtergelaten bij de vindplaats, wordt meegenomen en bij het grafje geplaatst.