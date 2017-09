Barendrecht ook uit de beker

BVV Barendrecht is dinsdagavond door Go Ahead Eagles uitgeschakeld in de KNVB Beker. Op De Bongerd kwam Barendrecht nog verrassend op voorsprong, maar moest het uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Jupiler League-ploeg.

Ramy Salem was de eerste Barendrechter die voor gevaar zorgde, maar hij schoot in de beginfase naast doelman Sonny Stevens. In de veertiende minuut kwam Barendrecht wél op voorsprong. Tim Eekman zette op mooie wijze Daniel Esajas vrij, die op zijn beurt kon afdrukken. Go Ahead neemt over

Ex-Spartaan Pieter Langedijk gooide na exact een half uur voetbal roet in het eten voor Barendrecht. Hij werd door Beltrame voor doelman Van Splinter gezet. Langedijk omspeelde die doelman en bracht de ploeg uit Deventer op gelijke hoogte.

Een kwartier voor het einde van de wedstrijd was het opnieuw Beltrame die via een assist belangrijk was voor zijn ploeg. Dit keer zette hij Sam Hendriks vrij die vervolgens koeltjes afmaakte. Diezelfde Hendriks scoorde tien minuten later nogmaals, nadat Barendrecht met tien was te komen te spelen. Yorik van Deelen zou wat gezegd hebben waarop de scheidsrechter besloot hem van het veld te sturen. Met tien man én nog met maar een paar minuten te spelen, kon de ploeg van Adrie Poldervaart niks meer doen aan de 1-3 tussenstand. Opstelling BVV Barendrecht

Van Splunter, Aarts, Monster, Van Dijk, Jongman, Eekman, Navajas Sanchez, Esajas, Van Deelen, Khaldi, Salem Scoreverloop

1-0 '14 Esajas

1-1 '30 Langedijk

1-2 '74 Hendriks

Bijzonderheden: 77' rode kaart Yorik van Deelen