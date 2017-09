Politie zoekt drie getuigen liquidatie Zeki Yumusak

De politie is op zoek naar drie getuigen in de zaak van de liquidatie van Zeki Yumusak, de 41-jarige Barendrechter die eind juli op de Langenhorst in Rotterdam-Zuid in zijn auto werd doodgeschoten.Het zijn een wandelaar, een fietser en een bezorger van Thuisbezorgd.nl die rond de tijd van de schietpartij voorbij zijn gekomen op de Langenhorst.

Toyota en BMW

Daarnaast zoekt de politie nog meer informatie over twee auto’s. Allereerst een zwarte Toyota, de auto van de schutter of schutters. Deze is uitgebrand teruggevonden in Den Haag.

De tweede auto is een grijze BMW die ongeveer 1,5 uur na de moord uitbrandde op de Tweebosstraat in Rotterdam.

Afspraak

De politie meldt ook dat Yumusak vermoedelijk naar de Langenhorst zou zijn gelokt. Eerder op de avond van de schietpartij, rond 19:00 uur, had hij al een afspraak op dezelfde locatie. Met wie hij heeft afgesproken en waar dit over ging, is niet bekend.

Criminele circuit

Het slachtoffer is een Turkse Nederlander uit Barendrecht. Hij was beveiliger en had een autoverhuurbedrijf, maar was ook actief in het criminele circuit.

De politie sluit niet uit dat de dood van Yumusak te maken heeft met een vechtpartij waar hij eerder dit jaar bij betrokken was. Hij heeft toen in Amsterdam iemand zwaar mishandeld.