Discussie over parkeren Noordereiland blijft

Parkeren op het Noordereiland is en blijft een heikel punt onder de Rotterdammers daar. Moet er wel of niet betaald parkeren worden ingevoerd?

Op het Noordereiland betaal je nu niets om je auto te stallen. Dit in tegenstelling tot in het centrum. Het zorgt ervoor dat veel mensen die in het centrum werken of winkelen, daarvan profiteren.

Tot ongenoegen van bewoners die hun eigen auto in de wijk niet kwijt kunnen. Toch wil de meerderheid van de bewoners - 57 procent - geen betaald parkeren invoeren. Ook de ondernemers blijken tegen.

De gebiedscommissie heeft dan ook geadviseerd geen betaald parkeren in te voeren. Volgens de voorzitter is nu de wethouder aan zet om een andere oplossing aan te dragen.